Mandelli C’è voglia di tornare in alto

Una grande occasione, quella capitata a Paolo. Milanese di nascita ma modenese d’adozione, 56 anni,affronta questa esperienza con serenità, emozione e ironia. Queste le sue prime parole da neo mister del Modena, alla vigilia del match di oggi alle 15 al ’Braglia’ contro la Carrarese, con una classifica che fa paura. "Ho trovato i giocatori motivati per migliorare la classifica e soprattutto una dirigenza che vuole fare il bene del Modena Calcio e della città, senzadi apparire. Siamo tutti concentrati per fare una grande prestazione, le ambizioni personali passano in secondo piano. Ho pensato che se con la Carrarese dovessimo vincere potrei anche dimettermi perché così diventerei l’allenatore più vincente della Serie B di quest’anno. Aggiungendoci le tre panchine fatte con il Sassuolo un po’ di anni fa potrei anche entrare nella storia come il tecnico con la media punti più alta".