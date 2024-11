Lanazione.it - Lavoro nero al ristorante, stangata sul titolare: oltre 240mila euro tra sanzioni e contributi da recuperare

Riparbella (Pisa), 9 novembre 2024 – Unavera e propria a carico di un ristoratore di Riparbella, che giovedì scorso è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo ispettorato deldi Pisa insieme ai colleghi di Riparbella. Per i militari che hanno proceduto il commerciante aveva impiegato a"ovvero impiegati in carenza previdenziale ed assicurativa” due dipendenti; non aveva inassicurato la formazione in materiaa tre dipendenti, omesso la registrazione sul libro unico. Non solo: gli viene contestato anche di aver omesso la tracciabilità della retribuzione e di non aver concesso riposi settimanali e ferie. Il conto stavolta è stato presentato al ristoratore ed è particolarmente salato: ammende per 1.850amministrative per un totale di 95mila e inl’Inps provvederà aassicurativi e previdenziali per 146mila