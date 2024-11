Quotidiano.net - L’attivista: “Ebrei in pericolo di vita. Oggi l’antisemitismo è trasversale”

Roma, 9 novembre 2024 – “Le immagini che ci arrivano da Amsterdam ricordano dolorosamente quelle di un pogrom. Stiamo assistendo ad un’escalation internazionale di ostilità verso gli, i cui frutti sono violenti”. Sono parole dure e molto preoccupate quelle pronunciate da Tahera Ameer, direttrice della Fondazione Amadeu Antonio, uno dei maggiori think tank politici europei in tema diritti civili. Ad Amsterdam abbiamo visto le scene di violenza verso i tifosi israeliani. Dal 7 ottobre 2023 episodi di antisemitismo si sono ripetuti in tutta Europa. “Le immagini di tifosi attaccati al grido di ‘Free Palestine’ e inseguiti attraverso tutta la città ricordano i pogrom, dolorosamente. In tutta Europa si è raggiunto un clima antisemita generalizzato, simile a quello che abbiamo vissuto dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001.