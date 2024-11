Agi.it - La figlia di Mancini racconta la sua malformazione, il papà: "Orgoglioso di te"

Leggi l'articolo completo su Agi.it

AGI - Sin dalla nascita Camilla, 27 anni,dell'ex allenatore dell'Italia, convive con unadel volto che l'ha resa vittima di bullismo. E alle difficoltà della paralisi ha dovuto aggiungere quelle relazionali. Ma Camilla ce l'ha fatta e un mese fa ha pubblicato il suo primo romanzo: "Sei una farfalla" dove Celeste (la protagonista) affronta temi delicati e importanti, come "il bullismo, una ferita che ho conosciuto da bambina". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da orasolaretv2000 (@orasolaretv2000) E poche, la scrittrice è tornata a mettersi a nudo nel salotto di Paola Saluzzi, cedendo alle lacrime quando in studio hanno mandato in onda un videomessaggio di suoRoberto: "Volevo dirti che sono felice di avere unacome te, della tua intelligenza, e di come sei cresciuta, di quello che stai diventando.