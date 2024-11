Sport.periodicodaily.com - Juve Stabia-Spezia: le probabili formazioni

Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Il momento opaco dei campani si scontrerà con quello invece favorevole dei liguri che mirano alla vetta della classifica.si giocherà domenica 10 novembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Menti.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI campani, pur confermandosi come una delle squadre rivelazione di questa stagione, non stanno attraversando un bel periodo con una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Malgrado ciò, va detto che la squadra di Pagliuca è riuscita a conservare il sesto posto in classifica con 17 punti.I liguri puntano a consolidare il terzo posto e possibilmente ridurre il gap che li separa da Sassuolo e Pisa per poter accorciare in vetta alla classifica.