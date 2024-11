Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner zittisce i critici anche sui soldi: lezione epica ai rosiconi

avrebbe un problema secondo taluni babbei poco amanti del talento che nobilita il ragazzo di Sesto Pusteria, in campo domani alle 20.30 contro l'australiano De Minaur nella prima sfida delle Nitto Finals di Torino: vive a Montecarlo e, quindi, non paga le tasse in Italia. Orrore, sempre secondo costoro. Pensano sia l'unico sportivo che ha scelto di andare a vivere in Costa Azzurra - luogo davvero. orripilante per il clima, il sole, la sicurezza, la tranquillità e il bel vivere- soltanto per lucrare sulle imposte., come una tigre annoiata dagli insetti, replicò così a suo tempo: «Montecarlo è un luogo dove un tennista professionista gode di tutta la tranquillità possibile, può camminare per strada senza essere travolto dalla popolarità e allenarsi in impianti super per all'anno mesi otto -nove all'aperto».