Inter – Napoli | probabili formazioni ed altro

: tutto pronto allo stadio Giuseppe Meazza (Milano), domenica 10 novembre ore 20.45, per il tanto atteso Big MatchIl tanto atteso Big Match ildi Antonio Conte, attuale capolista del campionato e l’campione d’Italia in carica, si disputerà domani allo Stadio Meazza di San Siro ed è la prova del nove per gli azzurri. Il, viene da un’inopinata sconfittana – in termini di punteggio- contro l’Atalanta di Gasperini. La squadra bergamasca non può più nascondersi e -per il notevole valore dimostrato al Maradona- viene, di diritto, considerata una ulteriore pretendente al titolo tricolore. Gli uomini di Conte, che hanno già vinto San Siro contro il Milan, ora dovranno dimostrare di saper difendere il primo posto. L’è ad un solo punto dalla squadra campana.