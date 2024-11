Inter-Napoli Conte costretto a rinunciare a un titolarissimo

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Manca sempre meno al big match della 12a giornata di Serie A tra. Partita importante in ottica Scudetto, con gli azzurri che potrebbero allungare, o conservare la vetta della classifica, o i nerazzurri, in caso di vittoria, scavalcherebbero proprio il.Sarà anche la partita degli ex, con Romelu Lukaku che ritorna a San Siro, così come Antonio, per la prima volta dopo il suo addio all’. Lo stesso tecnico dei partenopei ha un solo dubbio di formazione a centrocampo, ecco di chi si tratta., Lobotka out?Secondo quanto riportato da Fc1908,schiererà l’11 che gli ha permesso di arrivare sulla vetta della classifica, nonostante il pesante inciampo di settimana scorsa in casa contro il, ma con un dubbio. Infatti, il regista titolare della squadra campana è Lobotka, che è ha recuperato dall’infortunio ma probabilmente non partirà dal primo minuto per il match di domani sera contro l’