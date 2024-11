Metropolitanmagazine.it - Ingressi a numero chiuso agli scavi di Pompei: la decisione per contrastare l’overtourism

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Dopo un’estate da record, con oltre quattro milioni di visitatori arrivati da tutto il mondo, il 33,6% in più rispetto all’anno precedente, i criteri di accesso al Parco Archeologico disi apprestano a cambiare. Dal 15 novembre i biglietti saranno nominali e personalizzati e, soprattutto, entrerà in vigore il “: un limite giornaliero di ventimila, divisi per fasce orarie nel periodo estivo.«Stiamo sviluppando una serie di progetti per ridurre la pressione sul sito, che rappresenta un rischio sia per i visitatori, ad esempio in caso di terremoto, sia per il nostro patrimonio, così unico e fragile» ha spiegato il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, «In particolare, vogliamo ampliare le aree visitabili nella città antica e promuovere altri siti del territorio, come Boscoreale, Torre Annunziata, Villa dei Misteri, Civita Giuliana e Stabia.