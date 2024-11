Tvpertutti.it - Il Paradiso delle Signore, spoiler: Matteo perde tutto, Concetta interviene

Leggi l'articolo completo su Tvpertutti.it

Portelli sprofonderà nella disperazione nel corso dei prossimi episodi de Il. Il giovane, infatti, come si evince daglidella soap opera di Rai 1, si ritroverà are, a cominciare dalla sua storia d'amore con Maria Puglisi. Ricordiamo che, in passato, ha accettato di aiutare Umberto Guarnieri a portare avanti una truffa ai danni di Marcello Barbieri affinché il commendatore si adoperasse per far operare sua madre di Silvana, la quale necessitava di un trapianto urgente in America. Di recente, però, il fratello diha scoperto la verità e ha immediatamente preso le distanze da lui. Barbieri, inoltre, ha pubblicamente denunciato le terribili azioni di Umberto, compromettendo anche il suo legame con Adelaide., dopo essere stato smascherato, ha deciso di partire per Parigi per raccontare la verità anche a Maria con la quale aveva appena fissato la data del loro matrimonio.