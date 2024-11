Ilrestodelcarlino.it - Due clienti picchiano le commesse

Aggressione choc in un negozio. Due dipendenti prese a calci e pugni da dueche stavano facendo la spesa. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima della chiusura, nel punto vendita Casa&Co in via Fontanella, nella zona sud della città. Erano circa le 19.40, poco prima dell’orario di chiusura del negozio, quando tra i corridoi stavano girando due donne, marocchine, che vivono da tempo a Civitanova, con una bambina di 12 anni e una più piccolina, al loro seguito. Sonoabituali, che non sarebbero nuove, tra l’altro, ad episodi di furti avvenuti all’interno del negozio, e così una delle due dipendenti, a distanza, cercava di tenerle sotto controllo, senza perderle di vista. Quando, al telefono, la dipendente ha detto alla sua collega di dare uno sguardo al sistema di videosorveglianza in cassa è cominciato il caos.