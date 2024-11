Diffidati Juventus-Torino | ci sono bianconeri a rischio squalifica in vista del Milan?

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

di: ciindel prossimo impegno, dopo la sosta, contro il? La risposta, per fortuna di Thiago Motta, è no: nessun giocatore della Vecchia Signora, infatti, è stato ammonito per quattro volte nelle prime undici giornate, dunque giunti alla dodicesima non ciancora calciatori in diffida che rischiano di essereti qualora dovessero rimediare un ulteriore cartellino giallo.IDICome detto, non sidellaindella partita contro il. Dunque chiunque dovesse essere ammonito non sarà poito per il successivo impegno contro il: ciindel? SportFace.