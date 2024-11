Ilgiorno.it - Decolla il festival con sessanta film e quattro concorsi

Parte oggi e si concluderà il 17 novembre la 17ª edizione di Piccolo Grande Cinema, ilorganizzato da Cineteca Milano che propone oltre 60 titoli di pellicole (per ora) fuori dai grandi circuiti distributivi, tra anteprime, opere prime e classici restaurati. La rassegna si articola in- Internazionale, Pubblico Giovane, Kids, Cortometraggi. La sezione delle pellicole fuori concorso è una panoramica suiche hanno illustrato la Guerra fredda. Un’occasione per vedere sul grande schermo capolavori come “Il Terzo Uomo” di Carol Reed, “Uno, due, tre!” di Billy Wilder e “Chiamata per il morto” di Sidney Lumet. E l’omaggio al norvegese Joachim Trier (regista, tra gli altri, de “La persona peggiore del mondo”, che ha vinto il premio per la miglior attrice protagonista a Cannes nel 2021).