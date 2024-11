Ilrestodelcarlino.it - Cusercoli, col tartufo due domeniche di festa

Torna la sagra delbianco pregiato di Romagna a, alla 35ª edizione. Domani è previsto infatti il primo dei due appuntamenti col prezioso tubero (tuber magnatum pico) dell’appennino romagnolo organizzato dalla Pro loco Chiusa d’Ercole, con la collaborazione del Comune di Civitella, del Gal L’Altra Romagna e dell’Unpli Forlì-Cesena. "La sagra è nata nel 1990 sulla spinta del compianto Guerrino Bulgarelli e si sta ritagliando un suo spazio nel Forlivese e in Romagna dopo quella di Dovadola puntando proprio sulla qualità del prodotto – commenta il presidente della Pro loco Alberto Capacci –. Ne approfitto per ringraziare tutti gli operatori che hanno confermato la loro presenza e ai volontari della Pro loco per il lavoro che svolgono". Per quanto riguarda i prezzi del, nel mercato di Alba variano da un minimo di 100 euro/kg per ilnero estivo fino ai quasi 3-4.