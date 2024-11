Metropolitanmagazine.it - Cosa sta succedendo a Chiesa? Il Liverpool non lo fa giocare, ma niente prestito a nessuno

Dal suo addio alla Juventus le cose pernon sono andate per il verso giusto, complice soprattutto una differenza di ritmi tra la Serie A e la stessa Premier. Forse non fa per lui. questo pensano parecchi tifosi dei Reds. E, in effetti, finora il ragazzo ha mostrato chiare difficoltà nel trovare spazio nella nuova squadra. Sembra fuori forma e, al momento, poco adattabile al calcio di Arne Slot. Da qui le inevitabili indiscrezioni su un possibile ritorno, coda fra le gambe, in Serie A, per cercare di ritrovare la forma e un po’ di fiducia nei propri mezzi.Si era anche vociferato di un possibile approdo all’Inter (o alla Roma), in Serie A, o in Turchia, insecco fino a giugno. Alsarebbe potuto convenire cederlo a titolo temporaneo per non farne svalutare ulteriormente il cartellino e per non interrompere il processo di ritorno all’antico splendore, dopo il calo di forma e di prestazioni cui il ragazzo è andato incontro dopo il grave infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro il 10 gennaio 2022.