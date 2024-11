Anteprima24.it - CNA Salerno, Innotech e la Camera di Commercio insieme per l’iniziativa che ospita 40 espositori

Tempo di lettura: 2 minutiPer un giorno, quello di domani domenica 10 novembre, l’ex Centro commerciale La Fabbrica, a, si trasforma in un centro fieristico ed40ed una serie di iniziative che consentiranno di promuovere il settore dell’automotive. Ritorna, infatti, l’appuntamento con l’Open Day promosso da CNAe ladiper una giornata piena di aggiornamenti e novità per il settore e adrenalina per tutti. Oltre quarantatra le migliori marche italiane e straniere che si occupano del mondo dell’officina, 600 prenotazioni di visitatori, un team tecnico pronto a dare informazioni e assistenza agli operatori e giri su gokart nella lunga pista del kartodromo BluPark tra i numeri delche si aprirà ufficialmente alle ore 9 con il taglio del nastro affidato al Presidente della Cna, Lucio Ronca, in compagnia di Giuseppe Bacco, presidente degli autoriparatori di CNA, il Vice Presidente delladi, Giuseppe Gallo, il Sindaco di, Vincenzo Napoli, l’assessore comunale dialle Attività Produttive, Alessandro Ferrara, il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Francesco Picarone ed il partner tecnico e fautore delcon Carmen e Raffaele Lazzarini.