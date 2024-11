Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Vincenzo Albanese passa all'EF Education-EasyPost

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Roma, 9 novembre 2024 - Tra qualche settimana partirà ufficialmente la fase di preparazione per la nuova stagione, con le squadre che cominceranno a programmare i piani per il 2025 e i relativi ritiri. Eppure il ciclomercato regala ancora qualche movimento e non necessariamente legato solo al calderone degli svincolati: l'ultimo trasferimento che riguarda casa Italia è quello di, chedall'Arkéa-B&B Hotels, squadra alla quale era arrivato da poco e a cui era legato da un altro anno di contratto ma alle prese con forti problemi economici, all'EF, che invece continua a rinforzare il comparto dei corridori da corse di un giorno. I dettagli "Sono molto felice di far parte di questa squadra e sono molto, molto motivato per il prossimo anno, nel quale proverò a fare del mio meglio": sono queste le prime parole del campano, professionista dal 2017, dopo una firma che non fa che confermare il trend a tinte tricolori preso dalla formazione statunitense, che appena pochi giorni fa aveva ufficializzato l'ingaggio di Samuele Battistella dopo aver invece salutato in estate Alberto Bettiol,to già a partire da agosto all'Astana Qazaqstan Team.