Inter-news.it - Calendario Inter infinito dopo Inter-Napoli: le date da cerchiare in rosso

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Sale l’attesa perma alla vigilia dello scontro diretto non bisogna dimenticare ilche la squadra di Inzaghi affronterà al rientro dalla sosta.finalmente di scena in quattro delle cinque competizioni stagionali. E due delle quali sono a eliminazione direttaMILANO – L’importanza diprima dell’ultima sostanazionale dell’anno solare non è elevata. È quasi eccessiva. Il momentaneo +1 della capolistarischia di diventare +4, trasformarsi in -2 o restare invariato. Toccherà all’di Simone Inzaghi rovinare la festa alla squadra azzurra. Il grande ex Antonio Conte tornerà a San Siro per prendere applausi misti a fischi. Tutto fa contorno. Ciò cheessa tanto a Conte quanto a Inzaghi è il risultato finale. I tre punti in palio che ne valgono sei, in quanto scontro diretto tricolore.