Cagliari-Milan oggi in tv | programma orario e diretta Serie A 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ile come vedere in tv, partita valida per la dodicesima giornata della. Dopo la memorabile vittoria al Bernabeu, i rossoneri ripartono dalla Sardegna, dove vanno a caccia dei tre punti per accorciare le distanze dalle posizioni di vertice. In assenza di Morata, le chiavi dell’attacco saranno affidate al giovanissimo Camarda, supportato tra gli altri da Rafa Leao, pronto a riprendersi il suo posto sulla fascia sinistra.chiaramente favorito, ma scardinare la difesa delle squadre di Nicola non è mai un gioco da ragazzi. Il fischio d’inizio è inalle ore 18:00 di sabato 9 novembre.STREAMING E TV – La partita sarà visibile instreaming in esclusiva su Dazn, oltre che sul relativo canale satellitare Zona Dazn.in tv:SportFace.