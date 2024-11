Ilveggente.it - Bomba Hamilton, addio anticipato: sta succedendo di tutto

per il pilota inglese. Ecco cosa è successo durante il weekend e cosa potrebbe succedereMancano solamente tre gare alla fine del Mondiale: a Las Vegas, in Qatar e ad Abu Dhabi. E dopo la vittoria in Brasile, Max Verstappen, ha messo il lucchetto alla sua quarta affermazione di fila. Una situazione ormai delineata che non lascia spazio a nessun dubbio. Il pilota olandese con un rimonta storica ha fatto capire di essere ancora il più forte.: stadi(Lapresse) – Ilveggente.itMa oltre questo, ormai, il vero e proprio conto alla rovescia per vedere Lewisin Ferrari è iniziato: l’inglese dal 2025 siederà sulla Rossa di Maranello e non si sta lasciando nel migliore dei modi con la Mercedes. Gli audio venuti fuori durante la gara a Interlagos mettono in evidenza uno stato d’animo sicuramente non semplice da gestire per nessuno.