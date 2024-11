Lanazione.it - Assolate spiagge di Vitali. A Photolux scatti da sogno

Trent’anni di lavoro in una mostra che ripercorre tre decenni di vita balneare - e non solo -: Massimosarà il protagonista principale di, biennale internazionale di fotografia in programma a Lucca dal 23 novembre al 15 dicembre. A lui, infatti, sarà assegnato il 30 novembre ilAward 2024, come riconoscimento alla carriera. Con “Sotto questo sole”, curata da Matteo Balduzzi e con un allestimento suggestivo curato dall’architetto Pietro Carlo Pellegrini, si aprono quindi le porte dell’archivio, in una grande esposizione composta da tre nuclei distinti e complementari. Il cuore del percorso è una selezione di immagini appartenenti alla celebre serie delle(nella foto): le fotografie scandiscono un arco temporale che dal 1994 arriva fino ad oggi, raccontando sia la bellezza dei luoghi sia l’evoluzione degli usi e costumi dell’Italia e degli italiani.