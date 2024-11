Panorama.it - APT. Ecco cosa significa la canzone di Rosé delle Blackpink e Bruno Mars

Apat?u, apateu! È un ritornello che ti si attacca in testa, come solo i veri tormentoni sanno fare. E lo sa beneche da settimane sta ormai conquistando le classifiche con la sua nuova hit creata conintitolata “APT”."Il random game preferito da Chaeyoung, random game, game start". Con queste parole, chiamandocon il suo nome coreano (Chaeyoung, ndr), si apre "APT". Una intro parlata, seguita subito dal ritornello catchy, che evoca immediatamente un senso di spontaneità ludica e informale. Frutto di una collaborazione inaspettata, il brano fonde le caratteristiche di due mondi musicali diversi in un pezzo che omaggia la cultura coreana rendendola estremamente pop e raccondando una sfaccettatura a molti ancora sconosciuta. Tutto inizia con la strofa iniziale, scandita e gio, che trasporta direttamente nell’atmosfera di un celebre gioco di bevute coreano, il cosiddetto “Apat?u”.