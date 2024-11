Biccy.it - Antonino e Belen beccati insieme, poi lo scoop su Stefano

Leggi l'articolo completo su Biccy.it

Lo scorso dicembreRodriguez eSpinalbese hanno avuto un momento di tensione e lei è sbottata sui social: “Succede che quando uno non ha un’occupazione rompe le scatole a chi ce l’h. Non gli è bastato andare al Grande Fratello grazie alla sottoscritta“. L’ex gieffino ha poi replicato con un lungo post e alla fine è intervenuto anche l’avvocato della showgirl argentina ed ha parlato di polemica diffamatoria e di tribunale.A settembre Spinalbese è stato ospite a Ciao Maschio ed ha spiegato che il rapporto con la sua ex è altalenante: “Siamo entrambi lunatici. Ora ci rido, ma in passato non è stato bello. Adesso andiamo d’accordo, ma ci sono periodi in cui non è così. Qualche volta inizia lei e altre io, e così avanti su e giù“. Ma a quanto pare questa è la settimana di ‘buona’, perché i due ex sono stati paparazzati