Acerbi-Lukaku, atto terzo! Il 'Leone' ritorna a ruggire per Inter-Napoli

è anche la sfida nella sfida tra. Inzaghi ha deciso di riaffidare la difesa al centrale italiano, classe 1988.COME BACK – Il Leone è pronto a. Domani Simone Inzaghi si affiderà nuovamente a Francesco. Il difensore, dopo tre settimane esatte di stop a causa dell’infortunio rimediato a Roma, ritornerà al centro della difesa per dirigere l’contro il. Inzaghi, insieme allo staff medico nerazzurro, ha gestito le condizioni e il recupero dell’ex centrale della Lazio e della Nazionale azzurra. Nessun minuto contro Venezia e Arsenal, nonostante fosse già regolarmente arruolabile, per averlo bello pronto e tirato a lucido contro Romelu. D’altronde per arginare un peso massimo come l’attaccante belga occorre un uomo tutto d’un mezzo, un vero e proprio signore della difesa come