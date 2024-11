Tarantinitime.it - A Montemesola una giornata di prevenzione gratuita per il tumore al seno

Tarantini Time QuotidianoSi terrà lunedì 11 novembre la prima delle tre giornate diper le malattie oncologiche, organizzate dalla delegazione Ant di.Si parte con ladelalla mammella, con 16 ecografie gratuite alle quali potranno accedere le cittadine dicon età inferiore a 45 anni. Le prestazioni saranno erogate presso l’ambulatorio del medico di guardia in Piazza IV Novembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.La delegazione Ant diguidata da Francesca Basile, è molto attiva sul territorio con diverse iniziative in ogni periodo dell’anno per divulgare l’importanza dellae per raccogliere fondi utili all’attività di assistenza dei pazienti oncologici. Le tre giornate diinfatti, sono state rese possibili grazie alla generosità di quanti hanno donato lo scorso mese di agosto, durante la festa dell’Ant.