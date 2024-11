Agi.it - Un caso di dengue ad Ancona, il comune ordina 3 giorni di disinfestazione

AGI - Undiè stato registrato ad: si tratta di una persona che vive nel centro storico della città e ricoverata da dueall'ospedale regionale di Torrette. Il, reso noto dall'amministrazione comunale, ha fatto scattare laadulticida nel raggio di 200 metri dall'abitazione del cittadino contagiato: il sindaco Silvietti ha firmato un'nza e le attività previste verranno ripetute per tre notti consecutive a partire da questa sera. Sul sito deldisi legge: "A seguito dell'avvenuta comunicazione da parte dell'AST Marche di unaccertato diriguardante un cittadino rientrato dall'estero e residente in via Matteotti, il Sindaco ha firmato l'nza cheunaadulticida che sarà eseguita per tre notti dall'8 novembre 2024 a partire dalle ore 2, compatibilmente con gli orari di servizio della Polizia Locale e della ditta incaricata alla, nelle aree aperte situate nel raggio di mt.