Liberoquotidiano.it - Ue: Ricci (Pd), 'senza debito comune non ha futuro, ha ragione Draghi'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "europeo e un nuovo piano di investimenti pubblici, come avvenuto con il Next Generation UE, l'Europa non ha, così come ha riaffermato stamani Mario". Così Matteo, europarlamentare Pd, vicepresidente della Commissione per i Trasporti, le Infrastrutture e il Turismo del Parlamento europeo, durante un intervento nel corso di Ecomondo, evento di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e sostenibile."investimenti pubblici imponenti - ha proseguito- non riusciremo a raggiungere gli obiettivi della transizione ecologica e la questione ambientale si scontrerà sempre più con la questione sociale. Dopo l'elezione di Donald Trump - ha sottolineato- è ancora più chiaro che l'Europa o fa uno scatto verso l'unità o soccombe".