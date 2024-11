Lapresse.it - Ucraina, Valentyna e Daniil uccisi in bombardamento russo. Si erano innamorati al fronte

Nahorna, il cui nome di battaglia era Valchiria, si era offerta volontaria come medico all’inizio della guerra in. Alaveva conosciutoLiashkevych, detto Berserk. I due sisolo da pochi mesi, raccontano i loro amici e commilitoni, ma questo li ha aiutati a sopportare il conflitto Entrambi prestavano servizio nella 3^ Brigata d’assalto e sono statiinsieme il 4 novembre in unlanciato dall’esercito.I funeraliI loro funerali si sono svolti al crematorio di Kiev: un edificio cavernoso e lugubremente moderno, spesso utilizzato per i funerali dei caduti in guerra. I presenti hanno intonato il canto che i soldati ucraini imparano a memoria quando iniziano l’addestramento: “Brucia con il fuoco, vivificante, la debolezza del mio cuore.