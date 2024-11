Ilfattoquotidiano.it - Trump ha vinto grazie ai video podcast: chi sa padroneggiare i media ha un bel vantaggio

Ogni elezione americana è stata dominata da un mezzo di comunicazione, offline o online. Chi ha dimostrato di saperquello specifico mezzo ha conquistato l’attenzione e il favore del maggior numero delle persone. Chi si è rivelato al passo coi tempi, in sostanza, hala campagna elettorale.Donaldè di recente diventato il 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America. Il suo volto è apparso negli ultimi mesi in alcuni dei principalinegli Usa. È stato intervistato ad esempio da Lex Fridman, Theo Von e Joe Rogan – raccogliendo rispettivamente 6, 14 e 46 milioni di visualizzazioni solo su YouTube. Questo è solo il conteggio delle interviste integrali da 2-3 ore l’una. A queste visualizzazioni vanno aggiunte quelle delle clip, che in un’epoca dominata dalla comunicazioneverticale (TikTok, Reels, Shorts) consentono a singoli estratti da 60-90 secondi di raggiungere un numero di persone molto superiore.