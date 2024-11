Gaeta.it - Trentino: un paradiso per gli amanti dello sci con impianti moderni e piste per tutti

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Sciare inè un’esperienza unica per gli appassionati degli sport invernali. La regione offre una vasta scelta diall’avanguardia eche si estendono per chilometri, garantendo divertimento e sicurezza. Con una combinazione die bellezze naturali, ilè diventato uno dei luoghi più ambiti per gli sciatori di ogni livello.Isciistici delIlsi distingue per un eccezionale sistema di quasi 226sciistici, tra i piùdelle Alpi. La loro età media è inferiore ai 15 anni, il che significa che gli sciatori possono contare su apparecchiature sicure e all’avanguardia. Tra glici sono telecabine capaci di trasportare da 8 a 16 persone, seggiovie dotate di agganciamento automatico e funivie di nuova generazione come la D-Line e il Funifor.