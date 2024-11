Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-11-2024 ore 19:00

LuceverdeBuonasera e ben trovati in redazione Sonia cerquetani molto trafficato il raccordo anulare code lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e la diramazioneSud stessa situazione in carreggiata interna file tra la Cassia e la Salaria è più avanti tra la Bufalotta e lo svincolo A24 trafficato visto allora anche il tratto Urbano della A24 in Italia dalla capitale code poi sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni code a tratti direzione Stadio Olimpico tra lo svincolo A24 e la Salaria code a tratti anche sullaFiumicino raccordo anulare è l’Eur molti gli spostamenti delle donne di San Lorenzo esquilino Pigneto che le consolari in uscita dalla città in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale ripercussioni per i servizi Atac Cotral individuati Comunque i servizi essenziali fino alle 20 in funzione le linee metro a chiuse la B1 e la C che riapriranno alle 5:30 di domattina fuori servizio anche la linea termini Centocelle in questo caso la riapertura sarà alle 5:07 di maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito