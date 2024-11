Liberoquotidiano.it - Terza Edizione Premio Buone Pratiche 2024: Formula Ambiente S.p.A. vince con il progetto"Worklimate per la gestione del rischio caldo"

(Adnkronos) - Rimini, 08/11/. Ladel, promosso dalla Fondazione Rubes Triva in collaborazione con Utilitalia e Italian Exhibition Group, ha visto trionfareS.p.A. per il suo innovativoper ladel", un'iniziativa volta a garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori esposti a condizioni climatiche estreme.Ilè stato assegnato il 7 novembre, durante la Fiera di Ecomondo, uno degli eventi più importanti a livello nazionale dedicati alla sostenibilità e all'innovazione ambientale. L'aziendaS.p.A. ha ricevuto il riconoscimento per l'adozione di soluzioni avanzate nelladelda, rispondendo così a un problema sempre più attuale legato al cambiamento climatico e alla salute dei lavoratori.