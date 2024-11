Sono tornati insieme Colpo di scena sulla più bella coppia vip d’Italia | l’addio la bufera le accuse e ora la decisione

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

“Sembrano aver ritrovato il sorriso”. Lasembra aver ritrovato il srriso dopo le ultime paparazzate che raccontavano di un “clima teso” per i due ex coniugi che hanno annunciato la separazione lo scorso agosto. Ora la rivista Chi, nel suo nuovo numero, racconta che oggi “guardano di nuovo nella stessa direzione”. A corredo di alcune foto della passeggiata in famiglia, il settimanale spiega che i due “sidati appuntamento in zona Brera, al ristorante Casa Fiori Chiari, per pranzare tutti, come ai vecchi tempi”, ma avrebbero raggiunto il locale separatamente.Alice Campello e Alvaro Moratastati recentemente avvistatiper le strade di Milano in compagnia dei loro quattro figli, un incontro che ha sorpreso molti fan e alimentato speranze di un possibile riavvicinamento tra i due.