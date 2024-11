Lanotiziagiornale.it - Sciopero nazionale di 24 ore: venerdì nero per i mezzi pubblici

Mentre il trumpiano d’Italia, ovvero il vicepremier leghista Matteo Salvini, dimentica di essere anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi ci sarà un nuovoper chi dovrà spostarsi in città con i. Scatterà ad inizio servizio, alle 5.30, lodi 24 ore di bus, metro e tram, con prestazioni ridotte nelle fasce di garanzia, ossia con l’utilizzo solo del 30% del personale viaggiante. Era dal 2005 che non si programmava unosenza fasce di garanzia.Dalle 10.30 è prevista anche una manifestazione davanti al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture a Porta Pia a cui parteciperanno i leader della Cgil, Maurizio Landini, e della Uil, Pierpaolo Bombardieri.Salvini dimentica di essere anche il ministro dei Trasporti: con lui impennata di scioperiSullo“abbiamo chiesto buonsenso e che vengano garantite alcune fasce protette per chi deve andare a fare una visita medica, in ufficio, ad accudire un disabile”, ha detto Salvini.