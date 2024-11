Terzotemponapoli.com - Prove di Scudetto al ‘Meazza’: scontro al vertice fra Inter e Napoli visto dai bookmakers

Corsi e ricorsi storici, tra ricordi di successi passati e sogni di gloria futuri. Il confronto tra, oltre a essere un testa a testa tra la seconda e la prima della classe, è anche un duello tra le compagini vincitrici delle ultime due edizioni della Serie A. Allo stesso tempo, c’è grande attesa per il ritorno da avversari nella Milano nerazzurra di due colonne portanti dello2020/2021,: Antonio Conte e Romelu Lukaku, entrambi desiderosi di espugnare la loro ‘vecchia casa’Antonio Conte e Romelu Lukaku, entrambi desiderosi di espugnare la loro ‘vecchia casa’. Di fronte, troveranno una formazione reduce dall’1-0 rifilato all’Arsenal nel mercoledì di Champions, che promette di rivelarsi fondamentale per il prosieguo nella competizione. Altra partita, altra storia, ma forse, per i bookies, al fischio finale potrebbe esserci un epilogo molto simile.