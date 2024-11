Pratiche pilotate alla Camera di Commercio di Latina | la Finanza indaga su nove persone

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Nell’ambito dell’inchiesta sulledidi, risultanote. Oltre ai due funzionari già posti agli arresti domiciliari, la Guardia dista proseguendo gli accertamenti su altre sette, tra cui imprenditori e professionisti, che avrebbero pagato per ottenere favori nelleamministrative. Tra gliti figurano anche colleghi dei due dipendenti delladi, già arrestati con l’accusa di corruzione e truffa aggravata in relazione a false attestazioni di presenza in servizio.Indagini del Nucleo di Polizia Economico-FinanziariaLe indagini sono state affidate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di, sotto la guida del tenente colonnello Angelo Andreozzi. Gli investigatori hanno identificato un sistema di favori in cambio di pagamenti, gestito dai due funzionari, volto a velocizzare numeroseamministrative per i “clienti”.