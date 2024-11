361magazine.com - Parte il corso per diventare audiodescrittori sportivi per tifosi ciechi

Leggi l'articolo completo su 361magazine.com

Organizzato da CMT TranslationsIn Italia sta per partire il primoper, organizzato da CMT Translations, con l’obiettivo di formare professionisti e appassionati in grado di descrivere eventiin modo dettagliato e inclusivo.Il, patrocinato dalla FIGC e sostenuto dalla Fondazione Istituto deidi Milano ONLUS, punta a soddisfare la crescente domanda di audiodescrizioni nello sport, offrendo agli spettatori con disabilità visiva un’esperienza più immersiva.Icipanti verranno addestrati a descrivere con precisione ogni azione e dettaglio del gioco, creando un racconto coinvolgente per, ipovedenti o pluridisabili, sia allo stadio sia da remoto. La formazione, che si svolgerà in due giorni intensivi, include teoria e pratica dell’audiodescrizione, con simulazioni e back su una partita di calcio.