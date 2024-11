Anteprima24.it - Pallamano Benevento 23, prima trasferta sul campo del Putignano

Tempo di lettura: 2 minutistagionale per la’23, che nella seconda giornata del campionato di serie B, giocherà domani suldel Jokercon inizio alle ore 19. I giallorossi sanniti affrontano questa gara in terra pugliese galvanizzati dal roboante esordio in campionato della scorsa settimana, quando al PalaFerrara-La Peccerella hanno battuto nettamente il Lanzara per 28-18. Una prestazione di alto livello quella della’23, che domani è attesa a confermare quanto di buono mostrato sul proprio.Il match dinon sarà semplice per i ragazzi allenati da Sebastian Cara (nella foto), sia per il valore della formazione pugliese, che ha vinto di misura il derby in casa dell’Andria allagiornata, sia perché i beneventani lo affronteranno con qualche assenza pesante.