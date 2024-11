Donnapop.it - Pago e Serena Enardu si sono lasciati (di nuovo)? La coppia starebbe attraversando un periodo nero

Cosa succede tra? I due potrebbero essersidi: cosa ha portato laal capolinea stavolta?La situazione sentimentale del cantante e della ex gieffina sembra essere complicata: come sappiamo, nel 2023 laha avuto un fortunato ritorno di fiamma, accontentando i fan che amavano vederli insieme. Ora, però, qualcosa sembra andare storto: cosa sta succedendo?Nessuno dei diretti interessati ha voluto parlare di quanto stia avvenendo, però i più affezionati hanno certamente capito che qualcosa non va per il verso giusto.non si mostrano insieme da settimane e di recente, tramite social, l’ex volto di Uomini e Donne si è lasciata andare a una mezza confessione.Parlando con i suoi followers, infatti,ha raccontato che questo per lei sia uncomplicato e che c’è bisogno di metabolizzare alcune cose successe nella sua vita privata.