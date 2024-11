Gaeta.it - Nuove regole per le concessioni demaniali marittime: approvato il decreto “Infrazioni” dal Senato

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildella Repubblica ha recentemente, con alcune modifiche, ilnoto come “”. Questo testo, già discusso dalla Camera dei deputati, introduce significative novità nel campo delle, modificando la Legge 5 agosto 2022, n. 118, comunemente associata al ddl “Concorrenza” del governo Draghi. L’approvazione è avvenuta anche grazie al supporto di Confindustria Nautica, che ha seguito attentamente l’iter legislativo, proponendo cambiamenti mirati.Modifiche alla legge sulleIl nuovotiene conto delle direttive europee, in particolare la Direttiva Bolkestein e le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea. In tal senso, si sottolinea che le strutture dedicate alla nautica non rientrano nella Direttiva 2014/23 riguardo l’aggiudicazione dei contratti di concessione, poiché non devono essere considerate comedi servizi.