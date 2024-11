Ilfattoquotidiano.it - “Non ammalarci dipende da noi”: ecco le 10 regole della longevità di Franco Berrino, Valter Longo e Annamaria Colao

Per vivere più a lungo non basta stare alla larga da cibi o sostanze dannose, occorre fare qualcosa di più, facendo scelte mirate, soprattutto a tavola, per guadagnare anni di vita e di salute. Lo hanno ribadito recentemente l’endocrinologa, l’epidemiologo, biogerontologo, invitati a spiegare ledurante il recente Cook Fest, evento organizzato a Milano dal CorriereSera.Una sfida, quella di poter vivere più a lungo, che si scontra con alcune realtà che appaiono ben radicate anche nel nostro Paese. “È un periodo storico in cui l’Italia, Paese tra i più longevi di sempre, sta perdendo posizioni – ha spiegato– . Per esempio, i nostri bambini hanno raggiunto quelli americani in quanto a sovrappeso e alcune zone del Sud Italia sono le prime in Europa per obesità”.