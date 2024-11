Gaeta.it - Nasce merendopoli: il controverso gioco da tavolo ispirato ai delitti del Mostro di Firenze

Facebook WhatsAppTwitter La popolarità dei giochi dacresce di giorno in giorno, così come l’interesse per tematiche più oscure. Con l’arrivo delle festività, un nuovoha suscitato attenzione e polemiche:. Questoai processi dei “compagni di merende” e agli omicidi deldi, è recentemente disponibile per l’acquisto sulla sua pagina Instagram. Mentre alcuni vedono in questa iniziativa un’opportunità di intrattenimento, altri la considerano di cattivo gusto, portando alla ribalta una questione delicata legata alla memoria delle vittime.ile la sua meccanicaè concepito per un massimo di sei partecipanti e sconsigliato ai minori di quattordici anni. Sulla scatola, i giocatori possono trovare le immagini di figure emblematiche collegate ai famigerati casi giudiziari che hanno afflitto l’Italia negli anni.