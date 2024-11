Lanotiziagiornale.it - Meloni frena sul 2% per la Difesa. Ma la corsa al riarmo è ripartita

Leggi l'articolo completo su Lanotiziagiornale.it

Piatto forte del Consiglio europeo informale di Budapest era il report di Mario Draghi sull’Europa e le ricette per riacquistare competitività e centralità. Presente la premier Giorgia, che con il suo predecessore condivide la necessità di debito comune. Ma anche ieri il discorso, che la vittoria di Donald Trump rende più che mai attuale ed urgente, si è concentrato sull’aumento delle spese per la.Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha anticipato le richieste di Trump, proprio il giorno prima, indicando come poco ambizioso l’obiettivo del 2% delle spese per la. Il tema è un nervo scoperto per l’Italia e il motivo è presto detto dal momento che il nostro è uno dei pochi Paesi Nato a non centrare neanche l’obiettivo del 2%.Per Guido Crosetto centrarlo è un chiodo fisso.