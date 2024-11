Gaeta.it - Massima attenzione alle testimonianze: il medico legale analizza il caso di Porto Cervo

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La questione della presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta anel 2019 continua a suscitare interesse e dibattito. Durante un’udienza a porte chiuse, ilMarco Salvi è stato chiamato a testimoniare, sostenendo che le affermazioni della presunta vittima, una studentessa italo-norvegese, non siano credibili. Salvi ha messo in discussione la quantità di alcol dichiarata dalla giovane, suggerendo che, se fosse stata assunta in quelle proporzioni, la ragazza avrebbe rischiato un coma etilico.La consulenza di Salvi: assunzioni di alcol irrealisticheNel corso della sua testimonianza, Marco Salvi hato le dichiarazioni della giovane riguardo al consumo di alcol durante la serata incriminata. Secondo il, le quantità di alcol che la studentessa ha detto di aver bevuto sarebbero superiori ai 4 grammi per litro, il che porta a ipotizzare una condizione di quasi coma etilico.