Tg24.sky.it - Malaria, caso di contagio autoctono a Verona: non succedeva da 40 anni

Leggi l'articolo completo su Tg24.sky.it

La Direzione prevenzione della Regione Veneto ha reso noto che nell’Azienda ospedaliera diè stato diagnosticato undiautoctona in una persona senza storia di viaggi recenti in Paesi in cui la malattia è endemica. Lasi trasmette all’uomo solo attraverso la puntura di zanzare infette da un parassita (Plasmodium), un tipo zanzara che non dovrebbe essere presente, in quanto lain Italia è stata ufficialmente eradicata negli’70. La Regione, l’Ulss 9 Scaligera e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie hanno attivato le misure di sorveglianza previste, ossia l’approfondimento dell’indagine epidemiologica sul, un’indagine sul campo con la cattura e l’analisi dei vettori locali, le misure di sorveglianza sanitaria rivolte agli altri soggetti nei luoghi di possibile esposizione e la disinfestazione preventiva dell'area in base agli esiti dei controlli.