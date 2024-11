Lapresse.it - L’Otello di Edoardo Leo, come un classico può diventare cronaca

di Shakespeare riletto esattamente com’è stato scritto, con la sola forza del dialetto a riportarlo al presente”.Leo in ‘Non sono quello che sono’ torna nelle sale cinematografiche dal 14 novembre.“Iago, Otello, Desdemona sono purtroppo ancora tra noi”, sottolinea l’attore-regista. “Un lavoro di traduzione che è durato molti anni e mi ha permesso di filmare Otello senza ‘toccare’ il testo, tranne per i tagli necessari, integralmente riportato. Laattraverso un grandein cui il bene e il male si mescolano in un vortice di inganni, tradimenti e folle gelosia”.A proposito di gelosia: “La tragedia di Otello non si può definire un dramma della gelosia. Chiamarlo così è un inganno clamoroso. Essere gelosi perché si pensa che la partner possa innamorarsi di un altro è una cosa, controllare il telefono invece non è gelosia: manca il neologismo per questa nuova fase”.