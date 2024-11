Ilgiorno.it - Lo Smart walking piace in Valchiavenna

CHIAVENNA Si è conclusa con grande soddisfazione la stagione estiva del "Cammino della via Spluga", l’itinerario transfrontaliero che attraversa le Alpi, tra Italia e Svizzera, conta tanti escursionisti che hanno percorso i suoi 70 km tra paesaggi mozzafiato e piccoli borghi. La stagione 2024 ha visto una partecipazione crescente e un forte interesse verso le proposte di turismo sostenibile e slow, con un focus su benessere e riscoperta dei territori meno battuti. Il Consorzio turisticoha messo in atto durante la stagione alcune azioni di promozione avvalendosi anche del supporto di alcuni nomi che attraverso i loro canali social e blog veicolano e promuovono gli itinerari italiani. Una delle novità più apprezzate è stata la formula dello, ideata e promossa in collaborazione con Davide Fiz.