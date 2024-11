Infobetting.com - Lens-Nantes (sabato 09 novembre 2024 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Leggi l'articolo completo su Infobetting.com

Ildi Still si è fermato sul più bello: 2 sconfitte consecutive contro Lille e PSG hanno allontanato i sang et or dalla zona alta della Ligue1 e la sfida interna contro ilè l’occasione buona per rilanciarsi. Giallorossi che hanno lottato contro i campioni uscenti tenendo la gara in bilico fino alla fine e cedendo con il minimo scarto, pur senza .InfoBetting: Scommesse Sportive e