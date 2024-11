Ilrestodelcarlino.it - L’energia di “Grease“ è potentissima. Colori e musiche da premio Oscar

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Musical e cinema un connubio che non è stato sempre fortunato. Eppure nel caso di, lo spettacolo che ha ispirato la celebre pellicola con interpreti John Travolta e Olivia Netwon-John, si direbbe esattamente il contrario. Un musical che ha debuttato a Broadway nel 1971 e che in poco tempo ha registrato un sold out perenne spingendo sette anni dopo il regista Randal Kleiser, a realizzare una pellicola che è stata a sua volta campione d’incassi e candidata ad une 4 Golden Globe. Ma se quel film ha tratto forza dal musical è anche vero il contrario. Fatto sta che sui palchi di tutto il mondo rivive da cinquant’anni quel travolgente amore adolescenziale a suon di note di rock’ n roll. E da questa sera fino a domenica va in scena al Teatro Rossininell’allestimento della Compagnia della Rancia per la Stagione di Pesaro capitale italiana della cultura 2024.