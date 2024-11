Thesocialpost.it - Larimar Annaloro, la 15enne suicida a Enna: “Circolavano foto e video intimi, l’avevano umiliata”

Si chiamavala ragazza di 15 anni che si è impiccata il 6 novembre a Piazza Armerina in provincia di. La sorella maggiore che vive in Lombardia ha raccontato il drammatico retroscena di quel terribile gesto:scattati alla sorella e inoltrati ad altri. La procura di Caltanissetta indaga infatti ora per istigazione al suicidio e ha sequestrato pc e cellulare della ragazza. La mattina della morte la giovane aveva litigato con una coetanea, che l’aveva accusata di averle «rubato» il fidanzato. Qualcuno a quel punto avrebbe anche insultato la giovane, ricordandole leintime in circolazione. Lasi è fatta venire a prendere a scuola, è tornata a casa e 45 minuti dopo era già morta. «Era bravissima a scuola, aveva tutti otto», ricordano i familiari. «Le altre la odiavano», aggiungono.